Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 7-8 августа

Главные события нынешних выходных проходят в рамках празднования Дня Города. Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Главные события нынешних выходных проходят в рамках празднования Дня Города.

В Рязанском кремле 7 августа состоится фестиваль колокольного звона «Рязанские перезвоны». В Лесопарке 7 августа пройдет фестиваль «Арт-полянка». Для гостей будут функционировать интерактивные тематические площадки, фотозоны, а также состоится праздничный концерт. В Зеленом театре ЦПКиО пройдет международный фестиваль «ЕсенинJazz» с участием группы Feelin’s и вокалиста Бориса Саволделли.

В клубе Fabrika 8 августа пройдет спектакль молодежного театра «Предел» «Дочки-матери» по мотивам «Интимного дневника отличницы» Веры Павловой. Празднование Дня города завершится 8 августа в ЦПКиО, где состоится концерт с участием Александра Лунева и Алины Перовой.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».