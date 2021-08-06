Касимовец осужден за причинение смерти знакомому

Касимовцу, который до смерти забил знакомого, огласили приговор. Об этом сообщает сайт регионального СК.
40-летнего мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК). Касимовцу назначили наказание в виде семи лет и шести месяцев колонии строго режима.
Напомним, по версии следствия, 19 марта 2021 года компания выпивала в квартире приятеля, переехавшего в другой регион. После застолья один из гостей «попытался испортить интерьер квартиры», за что его избил обвиняемый. Обвиняемый оставил пострадавшего в подъезде и сообщил его матери, что он пьян и не может самостоятельно дойти до дома.
Несмотря на медпомощь, 28 марта 2021 года мужчина скончался в больнице.