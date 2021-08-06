Касимовец осужден за причинение смерти знакомому

Собранные Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления С. К. России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении безработного местного жителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Касимовцу, который до смерти забил знакомого, огласили приговор. Об этом сообщает сайт регионального СК.

40-летнего мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК). Касимовцу назначили наказание в виде семи лет и шести месяцев колонии строго режима.

Напомним, по версии следствия, 19 марта 2021 года компания выпивала в квартире приятеля, переехавшего в другой регион. После застолья один из гостей «попытался испортить интерьер квартиры», за что его избил обвиняемый. Обвиняемый оставил пострадавшего в подъезде и сообщил его матери, что он пьян и не может самостоятельно дойти до дома.

Несмотря на медпомощь, 28 марта 2021 года мужчина скончался в больнице.