Избиение несовершеннолетней под Рязанью попало на видео

По словам очевидцев, конфликт произошел в середине июля в Полянах Рязанского района. На ролике видно, как женщина взяла за горло 16-летнюю девушку, а затем нанесла несколько пощечин по лицо. Подросток попыталась ответить, но получила еще несколько ударов по голове.

Избиение несовершеннолетней под Рязанью попало на видео. Ролик разместили в соцсетях.

По словам очевидцев, конфликт произошел в середине июля в Полянах Рязанского района. На ролике видно, как женщина взяла за горло 16-летнюю девушку, а затем нанесла несколько пощечин по лицо. Подросток попыталась ответить, но получила еще несколько ударов по голове.

Причина конфликта неизвестно, однако очевидцы отмечают, что обе участницы драки были в состоянии алкогольного опьянения.