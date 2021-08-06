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Губернатор Николай Любимов: «Люди хотят видеть результат»
Глава региона в ходе рабочей поездки посетил Чучковский район.

Губернатор Николай Любимов в ходе рабочей поездки в Чучковский район встретился с местными жителями и оценил результаты благоустройства парка на площади Ленина в районном центре. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает областное правительство.

Работы на территории проводилась в рамках региональной программы поддержки местных инициатив в два этапа — в 2020 и 2021 годах. Деньги выделили из федерального, областного и местного бюджета. Общая сумма составила более двух миллионов рублей.

В частности, в парке организовали зоны для отдыха горожан и занятий спортом, беговые и велодорожки, а также установили детские игровые объекты.

«Создание комфортной среды для жизни — это одна из главных задач сегодня. Все инфраструктурные проекты, которыми мы занимаемся вместе, должны дать отдачу уже в ближайшем будущем. Люди хотят видеть результат не в отдаленной перспективе, а сегодня-завтра. Для этого нужен постоянный контроль. Я прошу вас вместе с депутатами принять активное участие в этой работе. С места всегда виднее, где допущена ошибка, где хромает качество, где нарушаются сроки. Уверен, что объединив усилия, мы справимся со всеми задачами», — сказал глава региона.

Также губернатор встретился с жителями села Остро-Пластиково, где недавно построили фельдшерско-акушерский пункт. Люди просили главу региона обратить внимание на дорогу, ведущую к ФАПу, которая нуждается в ремонте. По словам Николая Любимова, сельская администрация уже подготовила проектно-сметную документацию на ремонт дороги по улице Кооперативная.

«Дорогу нужно обязательно сделать. Обязательно дам поручение региональному министерству транспорта и автодорог, чтобы внимательно подошли к решению этого вопроса и держали его на контроле», — сказал губернатор.

В рамках рабочей поездки был также затронут вопрос подготовки к отопительному сезону. Глава региона отметил, что в Чучковский район направят 750 тысяч рублей в рамках бюджетного кредита на ремонт изношенных коммуникаций. Также Николай Любимов заверил, что в он окажет содействие в ремонте дорогие «Чучково-Чубарово-граница района», по которой проходит школьный маршрут — объект включат в профильный нацпроект.

«К 2023 году все опорные дороги, которыми люди пользуются в райцентрах, должны быть приведены в порядок. По местным дорогам мы также будем обязательно оказывать помощь муниципалитетам», — сказал Николай Любимов.