Глава ВОЗ предупредил о «периоде реальной опасности» для человечества

Глава ВОЗ отметил, что к росту заболеваемости приводит то, что люди перестают соблюдать ограничения на социальные контакты, а системы здравоохранения работают непоследовательно. Он также заявил, что темпы вакцинации неравномерны.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что человечеству сейчас грозит настоящая опасность из-за распространения коронавирусной инфекции. Его слова опубликованы на сайте организации. Глава ВОЗ отметил, что к росту заболеваемости приводит то, что люди перестают соблюдать ограничения на социальные контакты, а системы здравоохранения работают непоследовательно. Он также заявил, что темпы вакцинации неравномерны.

Ранее Гебрейесус призвал ввести временный мораторий на ревакцинацию до конца сентября.

В ВОЗ отметили, что в мире сохраняется неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса. В более бедных странах меньше людей полностью привились или получили хотя бы одну дозу вакцины, чем в более богатых странах, где производятся вакцины.