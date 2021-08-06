Дело бывшего мэра Карабасова вновь потребовали вернуть прокурору

Возвращение дела связано с тем, что в документах обвинения обнаружили ошибку. В них указано, что контракт заключен на основании конкурсной процедуры.

В пятницу, 6 августа, на очередном заседании в Советском суде защита попросила вернуть уголовное дело о детской площадке в Лесопарке прокурору.

Возвращение дела связано с тем, что в документах обвинения обнаружили ошибку. В них указано, что контракт заключен на основании конкурсной процедуры. По словам защиты, контракт был подписан на основании электронного аукциона.

Ходатайство о возвращении дела рассмотрят на следующем заседании 13 августа. Напомним, бывшего и.о. мэра Сергея Карабаса и бывшего начальник управления ЖКХ мэрии Игоря Ковалева обвиняют в незаконном присвоении средств из бюджета, которые были выделены на детскую площадку в Лесопарке.