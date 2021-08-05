За 5 лет программа капремонта охватит все школы Рязанской области — Любимов

Об этом заявил губернатор Николай Любимов в ходе рабочей поездки в Шацкий район.

В ближайшие пять лет в регионе отремонтируют школы, которые нуждаются в капремонте. Об этом в четверг, 5 августа, заявил губернатор Николай Любимов в ходе рабочей поездки в Шацкий район.

«Такую задачу поставил президент страны Владимир Путин, будет предусмотрено дополнительное финансирование на эти цели. Для Рязанской области это хорошая возможность, и мы максимально постараемся ею воспользоваться. От региона уже направлена заявка на участие в федеральной программе. Дети в любом населенном пункте должны учиться в нормальных условиях», — сказал глава региона.

В ходе рабочей поездки, глава регионе посетил основную школу в селе Черная Слобода. Глава региона оценил готовность учреждения к новому учебному году, ведь в 2019—2020 годах школа попала в областную программу «Развитие образования и молодежной политики”. В ней сделали пристройку блока начальных классов на 50 мест и актовый зал, что позволило ликвидировать обучение во вторую смену. Также отремонтировали фасад, заменили кухонное оборудование, установили ограждение и провели ряд других работ.

Губернатор отметил, что работы по реконструкции школы проведены качественно.

«Самое главное — удалось перейти на обучение детей в одну смену. Чернослободская школа оставалась единственным образовательным учреждением в районах области, где школьники учились в две смены. Возведение пристройки позволило решить этот вопрос. Уход от двухсменки — приоритетная задача, которую мы постепенно обязательно решим», — сказал Николай Любимов.

Глава региона также напомнил, что всего в регионе планируют отремонтировать 100 школ до конца текущего года. На эти цели власти выделили более 60 миллионов рублей из резервного фонда областного правительства.