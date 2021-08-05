Ветерану войны Владимиру Попову присвоили звание «Почетный гражданин города Рязани»

Недавно он отметил столетний юбилей.

Ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Попову присвоили звание «Почетный гражданин города Рязани». С таким знаменательным событием его поздравила глава муниципального образования, председатель рязанской гордумы Юлия Рокотянская.

Владимир Попов является ветераном Великой Отечественной войны, доцентом кафедры литературы Рязанского государственного педагогического университета имени С. А. Есенина с 1982 по 1999 годы.

На протяжении многих лет он участвовал в общественной жизни города, занимался патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Не так давно Владимир Алексеевич Попов отметил столетний юбилей. Его кандидатура на присвоение высокого звания «Почетный гражданин города Рязани» была поддержана комиссией по муниципальным наградам и затем депутатским корпусом. Решение было принято гордумой 29 июля.

«Великие люди живут рядом с нами. И вы — один из них. Ваша жизнь вместила в себя так много — фронтовую юность, почти 50 лет педагогического стажа, активную общественную работу. Вы — учитель учителей, а значит, вдвойне учитель. Как никто, вы достойны высшей муниципальной награды — звания «Почетный гражданин города Рязани». Доброго вам здоровья и долгих лет жизни!” - поздравила Юлия Рокотянская.