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В жилом комплексе от «Мармакс» открылся «Перекресток» и кафе-маркет
ЖК «Достояние на Чапаева» — восьмиэтажный жилой дом бизнес-класса с закрытой благоустроенной территорией. Помимо коммерческой инфраструктуры, в проект включен собственный фитнес-клуб и коворкинг.

Девелоперская компания «Мармакс» расширяет коммерческую инфраструктуру в своих проектах. В жилом комплексе бизнес-класса «Достояние на Чапаева» открылся супермаркет популярной сети «Перекресток», а в начале сентября начнет работу кафе-маркет «КруасАнна» от ресторана «Римские каникулы». Торговые объекты разместились на первом этаже жилого дома.

«Мы внимательно подходим к выбору партнеров, формируя в наших жилых комплексах качественную, сбалансированную и максимально комфортную городскую среду. Современную урбанистическую концепцию 15-минутного города, когда за указанное время можно добраться до всего необходимого, мы стараемся сократить до пяти минут и даже меньше. Так, в супермаркет в нашем доме можно спуститься прямо на лифте», — рассказал Юрий Юров, генеральный директор компании «Мармакс».

Супермаркет «Перекресток» площадью 950 квадратных метров способен полностью удовлетворить спрос жителей комплекса и всего района на продукты и товары первой необходимости. Ассортимент магазина составляет порядка 15 тысяч наименований товаров, включая продукцию местных производителей. Сеть «Перекресток» входит в X5 Group, одну из крупнейших продуктовых розничных компаний России. В магазинах сети строго следят за качеством и свежестью продукции.

«КруасАнна» — кафе-маркет от итальянского ресторана «Римские каникулы», который сочетает философию ресторана и современные тенденции. Здесь можно перекусить, выпить кофе, приобрести блюдо готовой кулинарии. В меню есть огромный выбор десертов от собственной кондитерской «Римских каникул», а также завтраки. Для посетителей с детьми будет оборудована игровая зона и расширен ассортимент детской линейки сладостей.

ЖК «Достояние на Чапаева» — восьмиэтажный жилой дом бизнес-класса с закрытой благоустроенной территорией. Помимо коммерческой инфраструктуры, в проект включен собственный фитнес-клуб и коворкинг.