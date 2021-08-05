В Ухолове мужчину осудят за убийство случайного прохожего

За несколько минут до этого мужчина попросил у обвиняемого восемь рублей на сдобу.

Перед судом предстанет 25-летний ухоловец. Подробности в четверг, 5 августа, приводит региональный следком.

Инцидент произошел 18 июня 2020 года. Тогда возле одного из ухоловских кафе обвиняемый без видимых причин нанес три ножевых удара случайному 53-летнему прохожему. Ранее до происшествия последний попросил у него восемь рублей на покупку сдобы. От полученных повреждений он умер по пути в больницу.

Мужчину задержали. Он пытался убедить следователей, что убийство совершил другой человек.

Возбуждено уголовное дело. Утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.