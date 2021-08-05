В Сасовском районе «ГАЗель» столкнулась с грузовиком, оба водителя госпитализированы

Они находятся в хирургическом отделении.

В Сасовском районе столкнулись два грузовика. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает ИД «Пресса” .

Авария случилась во вторник, 3 августа, в селе Алешино. По предварительной информации, 23-летний водитель из Липецка на «ГАЗ 330202” вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Renault Premium, которым управлял 37-летний гражданин Узбекистана.

Оба пострадавших находятся в хирургическом отделении. У водителя газели сотрясение головного мозга, вывих левого плеча, перелом левого бедра, открытая рана левого колена, тупая травма живота, рваная рана левой надбровной области. У водителя фуры перелом левого бедра, нижней трети левой голени.