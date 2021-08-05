В Сасово женщина украла у детей смартфон и планшет

Женщина выгуливала собаку и увидела оставленные на скамейке гаджеты. Она забрала их себе, а детям сказала, что ничего не видела. Злоумышленницу задержали, возбуждено уголовное дело.

В Сасово женщина украла у детей смартфон и планшет. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратились жители Сасова и рассказали, что у их детей похитили дорогие гаджеты. Ребята играли вечером на детской площадке и, чтобы не сломать технику, положили телефон и планшет на скамейку. В какой-то момент дети обнаружили, что гаджеты пропали.

Полицейские выяснили, что незадолго до пропажи дети видели рядом с площадкой женщину, которая выгуливала собаку. Местные жители рассказали, что раньше видели похожую женщину, но она переехала в другой район города. По описанию внешности оперативники разыскали и задержали злоумышленницу. Ей оказалась 48-летняя местная жительница. Планшет и смартфон изъяли.

Выяснилось, что женщина, гуляя с собакой, увидела оставленные на скамейке гаджеты и забрала их себе. Дети спрашивали у нее про телефон и планшет, но злоумышленница ответила, что ничего не видела.