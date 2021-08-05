\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 06
21°
Сбт, 07
30°
Вск, 08
23°
ЦБ USD 73.17 0.38 06/08
ЦБ EUR 86.65 0.24 06/08
Нал. USD 72.76 / 73.85 14:51
Нал. EUR 86.4 / 87.20 18:43
Новости
Публикации
Председатель облдумы Аркадий Фомин об антителах, детских выплатах и со...
В беседе с главными редакторами РЗН. Инфо Натальей Смол...
4 августа 2021 13:18
1 915
Как понять, от чего нужно страховать жилье
Смерчи, вышедшие из берегов от дождей реки, лесные пожа...
3 августа 12:29
4 502
Дом падающих кирпичей двадцать лет держит в страхе жителей Бутырок
В Рязани из стен многоэтажки уже более двадцати лет вып...
31 июля 14:18
5 209
Где рязанцы могли заразиться гепатитом?
В конце июля источники РЗН. инфо сообщили о вспышке геп...
30 июля 11:25
14 831
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Сасово женщина украла у детей смартфон и планшет
Женщина выгуливала собаку и увидела оставленные на скамейке гаджеты. Она забрала их себе, а детям сказала, что ничего не видела. Злоумышленницу задержали, возбуждено уголовное дело.

В Сасово женщина украла у детей смартфон и планшет. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратились жители Сасова и рассказали, что у их детей похитили дорогие гаджеты. Ребята играли вечером на детской площадке и, чтобы не сломать технику, положили телефон и планшет на скамейку. В какой-то момент дети обнаружили, что гаджеты пропали.

Полицейские выяснили, что незадолго до пропажи дети видели рядом с площадкой женщину, которая выгуливала собаку. Местные жители рассказали, что раньше видели похожую женщину, но она переехала в другой район города. По описанию внешности оперативники разыскали и задержали злоумышленницу. Ей оказалась 48-летняя местная жительница. Планшет и смартфон изъяли.

Выяснилось, что женщина, гуляя с собакой, увидела оставленные на скамейке гаджеты и забрала их себе. Дети спрашивали у нее про телефон и планшет, но злоумышленница ответила, что ничего не видела.

Против женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК Р. Ф. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.