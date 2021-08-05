В рязанском поселке отключат холодную воду

Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.

Рязанский водоканал предупредил об отключении холодной воды. Соответствующая информация в четверг, 5 августа, появилась на сайте мэрии .

Холодную воду отключили по следующим адресам:

до 18.00 в поселке Соколовка по улицам 1-я Механизаторов, 2-я Механизаторов, Ленпоселок, Луговая, Попова, Садовая, Тепличная, Ушинского и Школьная.

Кроме того, в зону отключения также попадут дома по улице Зубковой. Воды не будет до 17.00 в домах №№ 20 корпус 4, 20 корпус 5, 20 корпус 6 и 20б.

Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.