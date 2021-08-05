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В Рязанской области за прошедшие сутки от коронавируса умерли четыре человека
Об этом в четверг, 5 августа, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области за прошедшие сутки от коронавируса умерли четыре человека. Об этом в четверг, 5 августа, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии умерли 816 рязанцев. За прошедшие сутки зафиксировано 123 новых случая заражения, всего — 35 785. За сутки выздоровел 91 человек, всего — 33 194.

В России за сутки зарегистрировано 23 120 новых случаев заражений, всего — 6 379 904. Выздоровели за сутки — 20 370, всего — 5 700 212. Умерли за сутки 794 человека, всего 162 509 человек.