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В Рязани пропал 20-летний юноша
В Рязани ищут Егорова Данилу Андреевича, 2000 года рождения. С 23 июля 2021 года его местонахождение неизвестно. Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просьба обращаться по номерам телефона: 8-800-700-54-52 или 112.

В Рязани пропал 20-летний юноша. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

В Рязани ищут Егорова Данилу Андреевича, 2000 года рождения. С 23 июля 2021 года его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые.

Было одет: желтая куртка, синяя футболка-поло, черные джинсы, белые кроссовки.

Может также находится в Москве.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просьба обращаться по номерам телефона: 8-800-700-54-52 или 112.