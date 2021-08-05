В Рязани пропал 20-летний юноша
В Рязани ищут Егорова Данилу Андреевича, 2000 года рождения. С 23 июля 2021 года его местонахождение неизвестно. Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просьба обращаться по номерам телефона: 8-800-700-54-52 или 112.
В Рязани пропал 20-летний юноша. Об этом
В Рязани ищут Егорова Данилу Андреевича, 2000 года рождения. С 23 июля 2021 года его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые.
Было одет: желтая куртка, синяя футболка-поло, черные джинсы, белые кроссовки.
Может также находится в Москве.
Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просьба обращаться по номерам телефона: 8-800-700-54-52 или 112.