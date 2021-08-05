В Рязани пропал 20-летний юноша

В Рязани ищут Егорова Данилу Андреевича, 2000 года рождения. С 23 июля 2021 года его местонахождение неизвестно. Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просьба обращаться по номерам телефона: 8-800-700-54-52 или 112.