В Рязань вертолет санавиации доставил пятилетнюю девочку из Александро-Невского

В среду, 4 августа, из Александро-Невской районной больницы в рязанскую ОДКБ доставили пятилетнюю девочку с высокой температурой, болями в животе и рвотой.

В Рязань вертолет санавиации доставил пятилетнюю девочку из Александро-Невского. Об этом пишет ИД «Пресса».

В среду, 4 августа, из Александро-Невской районной больницы в рязанскую ОДКБ доставили пятилетнюю девочку с высокой температурой, болями в животе и рвотой.

Замглавы районной администрации Татьяна Гущина сообщила, что ребенок находился в детском отделении больницы, решение о госпитализации в Рязань медики приняли после консультации с областным врачом.