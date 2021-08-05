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В Москве мужчина выбросил двухлетнего сына с пятого этажа
Мужчина находился в неадекватном состоянии. Он утверждал, что его сыну было плохо и у него все болело. Таким образом, он пытался помочь ребенку. В квартире с ним находилась теща, она вызвала полицию и скорую помощь.

В Москве мужчина выбросил двухлетнего сына с пятого этажа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Москве.

Вечером в среду, 4 августа, на улице Шумилова 24-летний мужчина выбросил из окна квартиры на пятом этаже своего двухлетнего сына. В квартире в это время находилась теща москвича, она вызвала полицию и скорую помощь. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Мужчина попытался скрыться, но его задержали. Telegram-канал Life Shot сообщает, что мужчина находился в неадекватном состоянии. Он утверждал, что его сыну было плохо и у него все болело. Таким образом, он пытался помочь ребенку.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»).