В Хакасии из-за ревности мужчина зарезал семью из пяти человек

Ранее мужчина отсидел в тюрьме 16 лет и 10 месяцев за аналогичное убийство двух женщин. Против него возбуждено уголовное дело.

В Хакасии из-за ревности мужчина зарезал семью из пяти человек. Об этом сообщает региональный СУ СК.

В четверг, 5 августа, в селе Джирим Ширинского района в одном из домов обнаружили тела 56-летней хозяйки дома, ее 58-летнего супруга, 19-летнего сына, восьмилетней внучки и брата супруга. У всех были колото-резанные ранения разных частей тела.

Убийцей оказался ранее судимый за аналогичное преступление 36-летний местный житель. Семью он зарезал из — за ревности — он был влюблен в дочь погибшей, которая уехала на заработки. После ссоры по телефону женщина призналась в измене и предложила расстаться. После этого мужчина напился и убил ее родственников.

Выяснилось, что недавно он освободился из колонии, где отсидел почти 17 лет за убийство двух женщин. После освобождения он не встал на учет и за ним не осуществляли надзор.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии»).