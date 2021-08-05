В Госдуме предложили ввести продовольственные сертификаты для бедных

Согласно проекту, документ должен выдаваться тем семьям и гражданам, чей доход находится ниже прожиточного минимума и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

В Госдуме предложили ввести продовольственные сертификаты для бедных. Об этом в telegram-канале написал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов предложили ввести в России сертификаты для малоимущих граждан для покупки продуктов первой необходимости и лекарств.

Согласно проекту, документ должен выдаваться тем семьям и гражданам, чей доход находится ниже прожиточного минимума и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Номинальная стоимость сертификата будет составлять 30 процентов от величины прожиточного минимума.

Отмечается, что купить продукты и лекарства россияне смогут только в тех магазинах и аптеках, которые заключат договор с местными властями.

Ранее Владимир Путин предлагал руководителям фракций Госдумы подумать над идеей продовольственных сертификатов.