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В День города в Рязани выступят участники фестиваля «ЕсенинJazz 2021»
Фестиваль «ЕсенинJazz» в 2021 году проводится при поддержке Фонда президентских грантов, министерства культуры и туризма Рязанской области и управления культуры горадминистрации.

В День города в Рязани выступят участники фестиваля «ЕсенинJazz 2021». Они выступят в субботу, 7 августа, в Зеленом театре центрального парка культуры и отдыха.

В программе концерта примут участие Элла Хрусталева и вокальный квартет «Мама Джаз», диксиленд Dixielight Band под управлением Дмитрия Климанова, гитарист Николай Моро. Главным подарком рязанцам станет выступление звезд «ЕсенинJazz» — группы Feelin’s с итальянским вокалистом Борисом Саволделли.

Концерт начнется в 14.00.

Фестиваль «ЕсенинJazz» в 2021 году проводится при поддержке Фонда президентских грантов, министерства культуры и туризма Рязанской области и управления культуры горадминистрации.

Вход свободный! Количество мест ограничено.

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