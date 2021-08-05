В Александро-Невском районе произошло массовое ДТП с участием «КамАЗа»

Авария произошла в четверг, 5 августа, примерно в 11.00 на перекрестке около местной районной больницы.

В Александро-Невском районе произошло массовое ДТП. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает ИД «Пресса” .

Авария произошла в четверг, 5 августа, примерно в 11.00 на перекрестке около местной районной больницы. По предварительной информации, «КамАЗ” с песком поворачивал с главной дороги. Вместе с ним поворачивал Ford, но не убедился в безопасности съезда на второстепенную дорогу. Он пренебрег знаками приоритета, не пропустил КамАЗ и столкнулся с ним на перекрестке. После столкновения Ford по инерции продолжил движение и зацепил при этом стоящий Lexus, который пропускал автомобили.

В аварии никто не пострадал. Все три автомобиля получили механические повреждения.

По факту ДТП проводится проверка.