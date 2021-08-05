Ученые заявили о снижении эффективности вакцины против коронвируса

По мнению медиков, для борьбы с новым дельта-штаммом необходимо разрабатывать новые эффективные вакцины и прививать несовершеннолетних.

Ученые заявили о снижении эффективности вакцины против коронвируса. Об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Британские ученые выявили, что эффективность вакцин против COVID-19 упала ниже 50% из-за мутации дельта штамма. В исследовании участвовали 98 тысяч человек.

Авторы исследования уточнили, что способность вакцин защитить людей от симптомов коронавируса составила 59% против ранее выявленных 83%.

Также они отметили, что нынешние вакцины обеспечивают высокий уровень защиты — полностью привитые заражались дельта-штаммом в три раза реже.

По мнению медиков, для борьбы с новым дельта-штаммом необходимо разрабатывать новые эффективные вакцины и прививать несовершеннолетних.