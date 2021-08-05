У Астраханского моста в центре Рязани положили новый асфальт

На месте работает бригада с асфальтоукладочной техникой.

У Астраханского моста в центре Рязани положили новый асфальт. Он появился между открытым проходом под мостом и рязанским почтамтом.

На месте работает бригада с асфальтоукладочной техникой. Утром в четверг, 5 августа, уложен новый асфальт вокруг клумбы под памятником Евпатию Коловрату, газон бульвара приготовлен к высадке цветов.

На противоположном склоне бульвара появились из земли загадочные вентиляционные трубы рядом с колодцами, где проложили инженерные коммуникации.