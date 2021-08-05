Студенческие отряды успешно трудятся в электросетевом комплексе Рязанской области

37 молодых специалистов — участников пяти студенческих отрядов — приняли в штат предприятия, они стали полноправными членами трудового коллектива Рязаньэнерго.

37 молодых специалистов — участников пяти студенческих отрядов — приняли в штат предприятия, они стали полноправными членами трудового коллектива Рязаньэнерго.

В составе бригад энергетиков студенты принимают участие в ремонте и техническом обслуживании объектов филиала. Ребята производят съем показаний приборов учета у физических лиц, вводят в эксплуатацию цифровые приборы учета. Также совместно с опытными старшими коллегами осуществляют капитальный ремонт и техническое обслуживание электросетевых объектов — трансформаторных подстанций и воздушных линий.

В нынешнем году по многолетней традиции членами строительных отрядов стали учащиеся Рязанского государственного радиотехнического университета, филиала Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I — железнодорожного колледжа, а также Скопинского электротехнического и Сасовского индустриального колледжей.

Участники отряда официально трудоустроены, обеспечены спецодеждой и парадной формой. В преддверии трудового сезона все они сдали экзамен на вторую группу по электробезопасности, что является обязательным условием для допуска к работам.

«Уже несколько лет мы принимаем молодых специалистов-энергетиков из учебных заведений по нашим отраслевым направлениям и довольны уровнем их подготовки. Возрождение традиций трудового воспитания молодежи — важная составляющая профессиональной ориентации, социально-трудовой адаптации студентов и дальнейшего привлечения молодежи к работе в сфере энергетики», — отмечает заместитель генерального директора ПАО «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» Сергей Котенев.