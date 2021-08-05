Рязанское правительство выделит дополнительные средства на водоснабжение

Об этом стало известно в четверг, 5 августа, в ходе рабочего визита губернатора Николая Любимова в Шацкий и Чучковский районы.

Рязанское правительство выделит дополнительные средства на водоснабжение. Об этом стало известно в четверг, 5 августа, в ходе рабочего визита губернатора Николая Любимова в Шацкий и Чучковский районы.

Глава региона отметил, что вопрос о снабжении качественной питьевой водой поднимается практически в каждом районе области.

«Учитывая остроту темы для региона, мы приняли решение уже в этом году дополнительно выделить значительные средства на решение вопроса с водоснабжением, прежде всего в сельской местности. Первыми в региональную программу войдут те муниципалитеты, которые уже подготовили проектно-сметную документацию. Остальным — необходимо ускориться, ведь эта мера поддержки — дополнительный и очень серьезный плюс для улучшения качества жизни наших граждан», — сказал губернатор.