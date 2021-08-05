Рязанский предприниматель предстанет перед судом за долг по налогам в 107 миллионов рублей

Рязанец включил в налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль организаций за 2016-2017 годы неверные сведения о налоговых вычетах.

Директор одной из рязанских компаний предстанет перед судом за долг по налогам на сумму более 100 миллионов рублей. Об этом сообщает региональный следком.

Рязанец включил в налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль организаций за 2016-2017 годы неверные сведения о налоговых вычетах и расходах в связи с приобретением организации. В результате чего предприятие не уплатило налоги на сумму более 107 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.