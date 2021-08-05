Рязанский цементовоз спровоцировал серьезную аварию с поездом под Калугой

Авария произошла в субботу, 31 июля. Водитель грузовика погиб.

Рязанский цементовоз спровоцировал серьезную аварию с поездом под Калугой. Об этом в четверг, 5 августа, РЗН. инфо сообщил собственный источник.

Авария произошла в субботу, 31 июля, в Калужской области. Согласно данным МЖД, грузовик выехал на пути на запрещающий сигнал светофора, после чего столкнулся с поездом Ейск-Москва.

Водитель грузовика погиб. В результате аварии также произошел сход трех колесных пар локомотива.