Рязанские школы принудили сделать модератором групп в соцсетях аккаунт ЦУРа

Технический аккаунт — Сергей Правочкин, в настоящее время имеет в подчинении около 250 школ, детских садов, школ искусств и других детских бюджетных учреждений со всей области.

Рязанские школы принудили сделать модератором групп в соцсетях аккаунт ЦУРа. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает Vidsboku со ссылкой на сотрудника одной из рязанских школ.

Письмо с подписью начальника городского управления образования и молодежной политики Дмитрия Филиппова рязанским школам и детским садам прислали в конце июня. В документе говорилось, что в группы «Вконтакте” и «Одноклассники” учреждений необходимо поставить модератором «технический аккаунт” Центра управления регионом.

«Очень мутная история, администраторы школьных групп города не понимают, зачем это надо, и недовольны таким тотальным контролем», — сообщил журналистам сотрудник одной из рязанских школ.

Технический аккаунт — Сергей Правочкин, в настоящее время имеет в подчинении около 250 школ, детских садов, школ искусств и других детских бюджетных учреждений со всей области.

«С начала июля, после того, как технический аккаунт ЦУР получил возможность размещать и редактировать информацию вместо постов с фотографиями утренников, детских рисунков и праздничных мероприятий, в группах стали появляться совсем иные публикации, вызвавшие немалое удивление у родителей”, — пишет издание.

В числе размещенных публикаций были ролики о программе по капитальному ремонту сельских школ, разработка меню школ и выделение бюджета для капремонта.

При этом ЦУР утверждает, что модератора назначили, чтобы оперативно реагировать на обращения граждан и информировать людей о важных событиях региона:

«ЦУР Рязанской области реализует в регионе мероприятия по повышению активности органов власти и бюджетных учреждений в социальных сетях и улучшению качества работы с обратной связью (оперативное реагирование на обращения граждан, поступающие через социальные сети). Кроме того, ведется работа по популяризации аккаунтов органов власти и бюджетных учреждений в соцсетях, чтобы сделать их более востребованными у населения, а также размещению федеральной и региональной социально-значимой информации.

Благодаря этой работе администраторы пабликов органов власти и учреждений получают готовые решения по ведению своих страниц в социальных сетях. В настоящее время выстраивается взаимодействие с учреждениями образования г. Рязани, которые имеют страницы в социальных сетях».