Рязанские полицейские пресекли масштабное незаконное культивирование конопли в двух районах

В общей сложности в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более трех килограммов марихуаны и более восьми килограммов частей наркосодержащего растения.

Рязанские полицейские вычислили местных жителей, которые занимались выращиванием элитных сортов конопли. Подробности приводит региональное управление МВД.

Изначально нарушителей обнаружили в селе Полково Рязанской района. Двое неработающих 58 и 57-летние мужчины выращивали коноплю в теплице из поликарбоната. Правоохранители насчитали 27 кустов растения. В доме полицейские также изъяли большой объем готовой марихуаны и частей растения конопля. Как выяснилось, мужчины заказали семена каннабиса с Интернета.

Кроме того, этот же 58-летний мужчина выращивал коноплю вместе со своим 37-летним сыном в селе Поляны. На садовом участке полицейские обнаружили четыре теплицы, где росли 75 кустов конопли. Также были изъяты готовая марихуана и более пяти килограммов частей сорванного наркосодержащего растения.

В общей сложности в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более трех килограммов марихуаны и более восьми килограммов частей наркосодержащего растения.

Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.