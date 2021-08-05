Рязанские полицейские поймали алиментщика
Мужчину обнаружили случайно, когда тот распивал спиртное в общественном месте.
Рязанские полицейские поймали мужчину, который находился в розыске за неуплату алиментов. Подробности
Мужчину, распивающего спиртное на улице, заметили сотрудники патрульно-постовой службы в среду, 4 августа. Правоохранители решили привлечь его к административной ответственности и проверили его документы.
Нарушителем оказался 38-летний рязанец, который находился в местном розыске как должник по неуплате алиментов.
Мужчину доставили в отдел для дальнейшего разбирательства и передачи инициатору розыска.