Рязанские автоинспекторы анонсировали новый рейд

В четверг, 5 августа, на территории Рязанской области сотрудники ГИБДД проверят водителей на соблюдение правил перевозки детей.

Рязанские автоинспекторы анонсировали новый рейд. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В четверг, 5 августа, на территории Рязанской области сотрудники ГИБДД проверят водителей на соблюдение правил перевозки детей.

"Дети — одна из наиболее уязвимых категорий пассажиров. У них нет возможности повлиять на развитие аварийной ситуации на дороге, а организм ребенка еще недостаточно крепок, чтобы без последствий перенести даже самое незначительное ДТП", — говорится в сообщении.

В ГИБДД напомнили, что перевозить детей в автомобиле без специального кресла недопустимо. За нарушение водителям грозит штраф в размере три тысячи рублей.