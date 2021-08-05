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Рязанцев просят поддержать пострадавшую на пожаре в больнице имени Семашко медсестру
Ей можно написать письмо, которое девушке передадут прямо в ожоговый центр имени А. В. Вишневского.

Рязанский омбудсмен Наталья Епихина навестила рязанскую медсестру Елену Федорову в ожоговом центре имени А. В. Вишневского. Об этом она рассказала во вторник, 3 августа, на своей личной странице в соцсети.

По словам Натальи Епихиной, здоровьем медсестры занимаются лучшие ожоговые специалисты России.

«Елена мужественно перенесла уже четыре операции, впереди ещё три. Состояние улучшилось, но угроза жизни по-прежнему остается”, — пишет омбудсмен.

Она отметила, что Елена Федорова «мужественно переносит все медицинские манипуляции”. Чтобы ее поддержать, омбудсмен предложила написать девушке письма поддержки:

«Давайте напишем Елене Федоровой письма со словами поддержки. Пусть почувствует, что рязанцы желают ей здоровья и ждут ее в родном городе!” - призывает Наталья Епихина.

Каждый желающий может написать письмо поддержки на электронную почту омбудсмена: ombudsman62@mail.ru или в приемную Уполномоченного по правам человека в Рязанской области по адресу: Рязань, улица Ленина дом 30 с пометкой «Письма Елене Федоровой».

Все письма лично в руки передадут Елене Федоровой.

Напомним, в ночь с 8 на 9 июня в 3:36 в реанимации отделения для больных с коронавирусом ОКБ имени Семашко произошел пожар. Было эвакуировано 37 человек. Пострадало 11 человек, 9 спасено. Три человека погибли: два на пожаре, один умер в скорой помощи. Позже скончалась еще одна эвакуированная при пожаре в ОКБ имени Семашко.

Для пострадавшей рязанской медсестры местные жители организовали сбор. Деньги пойдут на последующее восстановление.