Появились подробности аварии у школы в Пронском районе
В результате аварии водитель и 43-летняя пассажирка «Лады» получили травмы, им оказали медпомощь.
Появились подробности аварии у школы в Пронском районе. Об этом
В среду, 4 августа, в 13:10 в Пронском районе на 44-м километре автодороги «Рязань — Пронск — Скопин», 21-летний житель села Победное на Lada Granta столкнулся с Nissan Murano, которым управлял 58-летний москвич.
В результате аварии водитель и 43-летняя пассажирка «Лады» получили травмы, им оказали медпомощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее очевидцы сообщили, что авария произошла у тырновской школы на пешеходном переходе.