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Появились подробности аварии у школы в Пронском районе
В результате аварии водитель и 43-летняя пассажирка «Лады» получили травмы, им оказали медпомощь.

Появились подробности аварии у школы в Пронском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В среду, 4 августа, в 13:10 в Пронском районе на 44-м километре автодороги «Рязань — Пронск — Скопин», 21-летний житель села Победное на Lada Granta столкнулся с Nissan Murano, которым управлял 58-летний москвич.

В результате аварии водитель и 43-летняя пассажирка «Лады» получили травмы, им оказали медпомощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее очевидцы сообщили, что авария произошла у тырновской школы на пешеходном переходе.