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Около пяти тысяч рязанцев подали заявки на бесплатную догазификацию
Узнать необходимые для подачи заявки документы, подать предварительную заявку и отследить ее статус рязанцы могут на сайте Единого оператора газификации connectgas.ru/.

По поручению губернатора Николая Любимова министерство строительного комплекса организовало прием заявок от населения на бесплатную догазификацию.

По информации муниципалитетов, всего в регионе насчитывается 38 023 негазифицированных домовладения. Собственники 4 887 из них подали заявки для газификации своих домов.

Узнать необходимые для подачи заявки документы, подать предварительную заявку и отследить ее статус рязанцы могут на сайте Единого оператора газификации https://connectgas.ru/. Портал запустила в работу группа «Газпром межрегионгаз» совместно с АО «Газпромбанк» и ЭТП Газпромбанка. На портале также находится форма обратной связи, через которую можно получить ответы на интересующие вопросы. Портал доступен со стационарных компьютеров. Полнофункциональная мобильная версия начнет работу 1 сентября 2021 года.

В настоящее время разрабатывается поадресный план-график догазификации.

Напомним, что президент поручил бесплатно догазифицировать дома до 2023 года. В целом по стране это 3-4 млн домов.