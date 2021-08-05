Около пяти тысяч рязанцев подали заявки на бесплатную догазификацию

По поручению губернатора Николая Любимова министерство строительного комплекса организовало прием заявок от населения на бесплатную догазификацию.
По информации муниципалитетов, всего в регионе насчитывается 38 023 негазифицированных домовладения. Собственники 4 887 из них подали заявки для газификации своих домов.
Узнать необходимые для подачи заявки документы, подать предварительную заявку и отследить ее статус рязанцы могут на сайте Единого оператора газификации
В настоящее время разрабатывается поадресный план-график догазификации.
Напомним, что президент поручил бесплатно догазифицировать дома до 2023 года. В целом по стране это 3-4 млн домов.