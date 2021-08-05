На рязанской ярмарке торговали рыбой без документов

На торговцев завели административное дело и потребовали уничтожить продукцию.

На рязанской ярмарке торговали рыбой без документов. Об этом сообщили на сайте Россельхозадзора.

На ярмарке выходного дня на улице Станкозаводской около ТЦ «Кит» продавцы торговали рыбой без ветеринарных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

Против торговцев возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ и потребовали уничтожить недоброкачественный товар.