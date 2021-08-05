На рязанской ярмарке торговали рыбой без документов
На торговцев завели административное дело и потребовали уничтожить продукцию.
На рязанской ярмарке торговали рыбой без документов. Об этом
На ярмарке выходного дня на улице Станкозаводской около ТЦ «Кит» продавцы торговали рыбой без ветеринарных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.
Против торговцев возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ и потребовали уничтожить недоброкачественный товар.