На музыкальном фестивале КВН в Рязани выступит команда «Триод и Диод»
Первый музыкальный кубок губернатора по КВН состоится в субботу, 7 августа, на площадке Зеленого театра в центральном парке культуры и отдыха.
На музыкальном фестивале КВН в Рязани выступит команда «Триод и Диод». Об этом
Первый музыкальный кубок губернатора по КВН состоится в субботу, 7 августа, на площадке Зеленого театра в центральном парке культуры и отдыха. В нем примут участие команды вузов и ссузов, а также команды официальной рязанской лиги КВН.
Хедлайнером мероприятия станет команда вышей лиги КВН «Триод и Диод». Свое участие в игре команда начинала с Рязанской лиги международного союза КВН, а капитан команды Максим Киселев долгое время работал редактором рязанской лиги.
Фестиваль КВН пройдет в рамках празднования Дня города.
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