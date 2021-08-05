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На музыкальном фестивале КВН в Рязани выступит команда «Триод и Диод»
Первый музыкальный кубок губернатора по КВН состоится в субботу, 7 августа, на площадке Зеленого театра в центральном парке культуры и отдыха.

На музыкальном фестивале КВН в Рязани выступит команда «Триод и Диод». Об этом сообщили на странице официальной рязанской лиги МС КВН «ВКонтакте».

Первый музыкальный кубок губернатора по КВН состоится в субботу, 7 августа, на площадке Зеленого театра в центральном парке культуры и отдыха. В нем примут участие команды вузов и ссузов, а также команды официальной рязанской лиги КВН.

Хедлайнером мероприятия станет команда вышей лиги КВН «Триод и Диод». Свое участие в игре команда начинала с Рязанской лиги международного союза КВН, а капитан команды Максим Киселев долгое время работал редактором рязанской лиги.

Фестиваль КВН пройдет в рамках празднования Дня города.

Мероприятие для лиц, достигших 12 лет