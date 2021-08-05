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Минобрнауки подало иск на рязанский радиоуниверситет
Дата первого заседания в настоящее время пока неизвестна, однако сумма исковых требований составляет 25 миллионов рублей.

Министерство науки России подало иск на Рязанский государственный радиотехнический университет имени В. Ф. Уткина. Соответствующий документ появился в среду, 4 августа, на сайте Арбитражного суда Москвы.

Дата первого заседания в настоящее время пока неизвестна, однако сумма исковых требований составляет 25 миллионов рублей.

В 2019 году министерство науки России уже требовало от радиотехнического университета, а также еще от 22 вузов и научных институтов страны полностью или частично вернуть деньги, выделенные на научные разработки.

Рязанский государственный радиотехнический университет должен был провести исследование по программе «Холодные взрывоэмиссионные катоды на основе многослойных графеновых структур и графено-подобных нанометровых пленок». Испытания должны были проходить в 2014—2016 годах. Однако соглашение о его проведении досрочно расторгли. Деньги минобру так и не вернули.

В 2020 году Октябрьский районный суд возбудил уголовное дело против бывших сотрудников радиотехнического университета. Их обвинили в мошенничестве.