Исполняющим обязанности министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области стал Дмитрий Устинов

Дмитрий Устинов был первым заместителем министра, с 2015 по 2020 год занимал должность главного инженера МУП «РМПТС».

Исполняющим обязанности министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области стал Дмитрий Устинов. Об этом сообщили на сайте министерства.

Дмитрий Устинов был первым заместителем министра, с 2015 по 2020 год занимал должность главного инженера МУП «РМПТС».

Напомним, 3 августа на заседании правительства Николай Любимов уволил с должности министра ТЭК и ЖКХ Андрея Устинова.