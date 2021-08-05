Эксперт рассказал о законных основаниях для внезапной проверки квартир

Любая проверка квартиры регламентирована законом. Они могут проходить только при наличии веских оснований и специальных документов, например постановления на обыск.

Эксперт рассказал о законных основаниях для внезапной проверки квартир. Об этом пишет агентство «Прайм».

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал, что любая проверка квартиры регламентирована законом. При подобных проверках затрагиваются конституционные права граждан, поэтому они могут проходить только при наличии веских оснований и специальных документов, например постановления на обыск.

Без документов с проверкой могут прийти коммунальные службы, но они обязаны предупредить о визите за две недели.

Право на проникновение в жилое помещение имеют аварийно-спасательные службы, но закон не предоставляет им права силового метода.

Эксперт отметил, что в случаях визитов спецслужб в квартиру надо помнить о своих правах и искать разумный компромисс.