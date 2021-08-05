\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
24°
Птн, 06
20°
Сбт, 07
30°
ЦБ USD 73.17 0.38 06/08
ЦБ EUR 86.65 0.24 06/08
Нал. USD 72.76 / 73.85 14:51
Нал. EUR 86.4 / 87.20 18:43
Новости
Публикации
Председатель облдумы Аркадий Фомин об антителах, детских выплатах и со...
В беседе с главными редакторами РЗН. Инфо Натальей Смол...
Вчера 13:18
1 740
Как понять, от чего нужно страховать жилье
Смерчи, вышедшие из берегов от дождей реки, лесные пожа...
3 августа 12:29
4 235
Дом падающих кирпичей двадцать лет держит в страхе жителей Бутырок
В Рязани из стен многоэтажки уже более двадцати лет вып...
31 июля 14:18
5 048
Где рязанцы могли заразиться гепатитом?
В конце июля источники РЗН. инфо сообщили о вспышке геп...
30 июля 11:25
14 671
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Читатели стали чаще покупать онлайн-книги, чем в прошлом году
На китайской онлайн-платформе читатели купили в первой половине 2021 года 4,6 книги в среднем на одного человека. Этот показатель выше аналогичного параметра прошлого года в четыре раза.

Читатели стали покупать в четыре раза больше книг на онлайн-платформе, чем в прошлом году. Об этом пишет ГЛАСС со ссылкой на отчет TMall Book.

На китайской онлайн-платформе читатели купили в первой половине 2021 года 4,6 книги в среднем на одного человека. Этот показатель выше аналогичного параметра прошлого года в четыре раза.

Эксперты связывают это с популярностью онлайн-книг в период пандемии коронавируса, когда многие люди имели больше свободного времени дома в связи с введенными коронавирусными ограничениями в экономике стран, в том числе и в России.

Второй причиной такого роста продаж книг можно назвать выгодные цены от китайской онлайн-платформы, которые бывают намного демократичнее, чем в книжных магазинах в российской рознице.