Читатели стали чаще покупать онлайн-книги, чем в прошлом году

На китайской онлайн-платформе читатели купили в первой половине 2021 года 4,6 книги в среднем на одного человека. Этот показатель выше аналогичного параметра прошлого года в четыре раза.

Читатели стали покупать в четыре раза больше книг на онлайн-платформе, чем в прошлом году. Об этом пишет ГЛАСС со ссылкой на отчет TMall Book.

На китайской онлайн-платформе читатели купили в первой половине 2021 года 4,6 книги в среднем на одного человека. Этот показатель выше аналогичного параметра прошлого года в четыре раза.

Эксперты связывают это с популярностью онлайн-книг в период пандемии коронавируса, когда многие люди имели больше свободного времени дома в связи с введенными коронавирусными ограничениями в экономике стран, в том числе и в России.

Второй причиной такого роста продаж книг можно назвать выгодные цены от китайской онлайн-платформы, которые бывают намного демократичнее, чем в книжных магазинах в российской рознице.