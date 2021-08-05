Бесплатная догазификация домовладений — очень серьезная поддержка для наших граждан — Любимов

За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. На территории Рязанской области за это будет отвечать компания ООО «Газпром газификация».

Губернатор Николай Любимов посетил Шацкий и Чучковский районы в рамках рабочего визита. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает областное правительства.

В ходе встреч с местными жителями глава региона отметил, что в скором времени в регионе начнется первый этап газификации. Согласно указу президента страны Владимира Путина, он будет проведен до 2023 года. Работы по второму этапу завершат до 2030 года.

За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. На территории Рязанской области за это будет отвечать компания ООО «Газпром газификация».

«С 26 июля осуществляется прием предварительных заявок по конкретным домовладениям. В списке негазифицированных числятся 38 023, собственники 4887 из них уже проинформировали местные органы власти о желании газифицировать свои дома. Бесплатная догазификация домовладений — очень серьезная поддержка для наших граждан, поскольку для некоторых из них стоимость этих работ была неподъемной. В целом работа по этому направлению в регионе пошла и будет осуществляться до полного достижения результата, то есть до подключения всех домов, которые этого требуют», — отметил глава региона.