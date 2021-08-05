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А что в кино? «Отряд самоубийц: Миссия навылет», «Заклинание Джинна» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Одна из главных новинок этой недели — героический блокбастер «Отряд самоубийц: Миссия навылет», созданный по мотивам комиксов DC — новая миссия для отряда, состоящего из отъявленных преступников.

Фильм ужасов «Заклинание Джинна» рассказывает о древнем проклятии, случайно оказавшемся в руках у маленького мальчика. Дилан с отцом после смерти матери перебираются в новый дом.

Романтическая мелодрама «Я создан для тебя» режиссера Марии Шрадер была удостоена награды «Серебряный медведь Берлинского кинофестиваля» за лучшую женскую роль.

Китайский мультфильм «Мулан. Новая легенда» является очередной экранизацией легендарной истории о девушке, отправившейся на войну вместо отца.

Полный обзор смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».