Жителя Мордовии осудят за драку с сотрудником рязанского СИЗО

Мужчина ударил в грудь сотрудника колонии и угрожал его сослуживцу. Тем самым он нарушил нормальную работу учреждения. Уголовное дело в отношении жителя Мордовии передали в суд.

Жителя Мордовии осудят за драку с сотрудником рязанского СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

17 марта 2021 года сотрудник СИЗО-1 для сохранения порядка применил силу в отношении содержащегося под стражей неоднократно судимого жителя Мордовии. В ответ мужчина ударил его в грудь, а также стал угрожать другому сотруднику. Таким образом обвиняемый нарушил нормальную деятельность следственного изолятора.