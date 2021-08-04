Жителя Мордовии осудят за драку с сотрудником рязанского СИЗО
Мужчина ударил в грудь сотрудника колонии и угрожал его сослуживцу. Тем самым он нарушил нормальную работу учреждения. Уголовное дело в отношении жителя Мордовии передали в суд.
Жителя Мордовии осудят за драку с сотрудником рязанского СИЗО. Об этом
17 марта 2021 года сотрудник СИЗО-1 для сохранения порядка применил силу в отношении содержащегося под стражей неоднократно судимого жителя Мордовии. В ответ мужчина ударил его в грудь, а также стал угрожать другому сотруднику. Таким образом обвиняемый нарушил нормальную деятельность следственного изолятора.
В отношении заключенного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 321