Видео: в Калининграде «Мерседес» протаранил уличных торговцев

Сообщается, что после ДТП 22-летний водитель пытался покончить с собой.

В Калининграде «Мерседес» протаранил уличных торговцев. Об этом сообщает telegram-канал Life Shot.

Авария произошла в среду, 4 августа, на перекрестке улиц Фрунзе и 9-го Апреля. Mercedes на большой скорости въехал в мини-рынок, который располагался на тротуаре. Иномарка снесла несколько ларьков и проехала около 20 метров.

Один человек погиб, трое пострадали.

Сообщается, что после ДТП 22-летний водитель пытался покончить с собой.

Фото klops.ru