Вертолет санавиации доставил в Рязань десятилетнюю девочку из Новомичуринска

Ребенка забрали во вторник, 3 августа, около 13 часов. Красно-желтый вертолет приземлился на площадке у больницы.

Вертолет санавиации доставил в Рязань десятилетнюю девочку из Новомичуринска. Об этом в среду, 4 августа, сообщает ИД «Пресса”.

Ребенка забрали во вторник, 3 августа, около 13 часов. Красно-желтый вертолет приземлился на площадке у больницы.

«Мы организовали медицинскую эвакуацию десятилетней пациентки педиатрического отделения в 11-ю больницу Рязани. Речь идет об ускоренной транспортировке пациента для лечения на следующем уровне», — объяснила главврач Новомичуринской межрайонной больницы Наталья Черницына.