В ВОЗ призвали ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса

Его призывают ввести до конца сентября. Однако, вероятно, его придется продлить.

В ВОЗ призвали ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса. Соответствующее заявление сделал генеральный директор организации Тедрос Адхан Гебрейесус, пишут РИА Новости .

По его словам, временный мораторий необходимо ввести до конца сентября. Однако его, вероятно, придется продлить.

«Мы призываем всех, у кого есть влияние, олимпийских атлетов, инвесторов, бизнес-лидеров, религиозных лидеров и каждого отдельного человека в его семье и сообществе поддержать наш призыв на мораторий для дополнительных доз вакцин как минимум до конца сентября», — заявил он.

Эксперты ВОЗ считают, что мораторий необходим, чтобы вакцинировать достаточное количество людей во всем мире до конца года.

По оценкам организации, в мире возникло глобальное неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19, и в более бедных странах полностью привито или получили хотя бы одну дозу гораздо меньше людей, чем в более богатых, где вакцины производятся и правительства начали говорить про ревакцинацию. Ранее генеральный директор ВОЗ также призывал привить к сентябрю как минимум десять процентов населения в каждой стране.