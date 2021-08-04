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В ВОЗ призвали ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса
Его призывают ввести до конца сентября. Однако, вероятно, его придется продлить.

В ВОЗ призвали ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса. Соответствующее заявление сделал генеральный директор организации Тедрос Адхан Гебрейесус, пишут РИА Новости.

По его словам, временный мораторий необходимо ввести до конца сентября. Однако его, вероятно, придется продлить.

«Мы призываем всех, у кого есть влияние, олимпийских атлетов, инвесторов, бизнес-лидеров, религиозных лидеров и каждого отдельного человека в его семье и сообществе поддержать наш призыв на мораторий для дополнительных доз вакцин как минимум до конца сентября», — заявил он.

Эксперты ВОЗ считают, что мораторий необходим, чтобы вакцинировать достаточное количество людей во всем мире до конца года.

По оценкам организации, в мире возникло глобальное неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19, и в более бедных странах полностью привито или получили хотя бы одну дозу гораздо меньше людей, чем в более богатых, где вакцины производятся и правительства начали говорить про ревакцинацию. Ранее генеральный директор ВОЗ также призывал привить к сентябрю как минимум десять процентов населения в каждой стране.