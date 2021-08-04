В Спасске произошло ДТП с участием велосипедиста

Подробности приводит региональное управление МВД.

В Спасске произошло ДТП с участием велосипедиста. Об этом в среду, 4 августа, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла во вторник, 3 августа, примерно в 9.15. По предварительной информации, 45-летний местный житель на велосипеде врезался в автомобиль Lada Granta, которым управлял 38-летний водитель.

Велосипедист получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.