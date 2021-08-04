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В Спасске остановили пьяного квадроциклиста без «прав»
Мужчина не имел права управления квадроциклом, у него отсутствовал мотошлем и страховой полис, а у квадроцикла не было регистрационных номеров. На него составили протокол об административном правонарушении.

В Спасске остановили пьяного квадроциклиста без «прав». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

43-летнего местного жителя на квадроцикле CF MOTO X5 полицейские остановили в окрестностях Спасска. От мужчины исходил устойчивый запах алкоголя, также у него наблюдалось характерное покраснение лица.

В присутствии понятых его отстранили от управления транспортным средством. Медосвидетельствование показало 1,211 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Также полицейские выяснили, что мужчина не имел права управления квадроциклом, у него отсутствовал мотошлем и страховой полис, а у квадроцикла не было регистрационных номеров.

На водителя составили протокол об административном правонарушении.