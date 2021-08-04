В Рязанскую область поступила очередная партия вакцины от COVID-19

В их числе новые вакцины Спутник-V, «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

В Рязанскую область поступила очередная партия вакцины от COVID-19. Об этом в среду, 4 августа, сообщает опергруппа областного правительства.

Всего регион пополнился новыми 253 936 вакцинами, в числе которых 217546 — вакцины Спутник-V, 4860 — «ЭпиВакКорона» и 3120 — «КовиВак».

В региональном правительстве напомнили, что сделать прививку от коронавируса можно в 64 прививочных пунктах, 20 из которых работают в две смены, еще две — круглосуточно.

В Рязани мобильные пункты открыты при ОКБ, ГКБ № 5 и РязГМУ, а также на специальных площадках в торговых центрах «Атрон», «М5 Молл», «Глобус», Рязанском Цирке, и на железнодорожных вокзалах Рязань-1 и Рязань-2.

По данным на 4 августа, вакцинацию прошли свыше 216329 человек.