В Рязанской области за сутки COVID-19 обнаружили у 125 рязанцев

Всего число заражений в Рязанской области достигло 35 662.

За сутки в Рязанской области выявили 125 случаев заражения коронавирусном. Данные на среду, 4 августа, приводит федеральный оперштаб.

Всего число заражений в Рязанской области достигло 35 662. За сутки выздоровели 102 рязанца, всего — 33 103. За сутки в регионе скончались два человека, всего число летальных случаев достигло 812.

За сутки в России заболели 22 589 человек, всего с начала пандемии заболели 6 356 784 человек. За сутки выздоровели 20 096, всего вылечились 5 679 842. За сутки умерли 790 человек, всего с начала пандемии скончались 161 715 человек.